Sharp’tan yapay zekâ hamlesi: Foxconn desteğiyle sunucu pazarına girdi

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Japon teknoloji üreticisi Sharp, Tayvanlı ana şirketi Foxconn ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında yapay zekâ sunucuları için sipariş almaya başladığını duyurdu. Nikkei Asia’nın haberine göre, Sharp Başkanı Tetsuji Kawamura ve Sharp’ın yapay zekâ sunucuları bölümü başkanı Koji Utoku, 15 Eylül’de Tokyo’da düzenlenen tanıtımda şirketin yeni sunucusunun önünde poz verdi.

Başkan Tetsuji Kawamura, yürütülen sunucu faaliyetlerinin yapay zekâyı günlük yaşam ile iş süreçlerine yerleştirme stratejilerinin kritik bir parçası olduğunu vurguladı.

Sekiz Nvidia grafik işlem birimiyle donatıldı

Sharp, sekiz Nvidia grafik işlem birimiyle donatılmış ticari sınıf Nvidia RTX Pro sunucusunu kendi markası altında pazara sunacak. Başlangıçta çıkarım uygulamalarına odaklanacak olan Sharp’ın yapay zekâ sunucularının, ilerleyen dönemlerde fiziksel yapay zekâ gibi daha geniş alanlara yayılması planlanıyor.

Üretim ilk aşamada Japonya dışında yapılacak

Yapılan planlamaya göre sunucular, ilk aşamada Japonya dışında Foxconn tarafından üretilecek. Şirket, Japonya’da üretim seçeneğini ise ilerleyen süreçte değerlendirmeye alacak. Küresel pazarda sözleşmeli sunucu üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını elinde bulunduran Foxconn, bellek ve diğer kritik sunucu bileşenlerinde yaşanan arz sıkışıklığında Sharp’a büyük avantaj sağlayacak. Sharp, Foxconn’un tedarik ve üretim kapasitesinden doğrudan yararlanacak.

Sharp’ın yapay zekâ sunucuları bölümü başkanı Koji Utoku, sektör genelinde bileşen temininde ciddi zorluklar ve teslimat gecikmeleri yaşandığını belirtti. Utoku, Foxconn Grubu ile olan yakın ilişkilerini müşteri ihtiyaçlarını tedarik zincirinin mevcut koşullarıyla buluşturmak amacıyla etkin şekilde kullanacaklarını ifade etti.

Ülke çapındaki bakım ağı kullanılacak

Sharp, sunucu operasyonlarında Japonya’daki marketlere yönelik çok işlevli yazıcılar için geliştirdiği ülke çapındaki yaygın bakım hizmeti ağından faydalanacak. Projede satış acentesi olarak Daiwabo Information System ve Ryoyo Ryosan yer alırken, Tomorrow Net ise işletme ve bakım hizmetlerinin yürütülmesini üstlenecek. Satışların gelecek mali yıldan itibaren finansal kayıtlara geçirilmesi bekleniyor.

Mali 2030 hedefi 250 milyar yen

Yapay zekâ pazarına güçlü bir giriş yapan Sharp, mali 2030 itibarıyla bu alandan 250 milyar yen (yaklaşık 1,61 milyar dolar) satış elde etmeyi hedefliyor.