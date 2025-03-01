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Sheinbaum: ABD'nin ek gümrük vergisi getirme olasılığında neler yapılabilir değerlendireceğiz

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi olasılığına değinerek, "Bu konuda daha 3 gün var. Bunun belirleyici özellikleri nedir, neler yapılabilir elbette değerlendireceğiz." ifadelerini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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Sheinbaum: ABD'nin ek gümrük vergisi getirme olasılığında neler yapılabilir değerlendireceğiz
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD yönetiminin Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme olasılığına ilişkin, "Bu konuda daha 3 gün var. Bunun belirleyici özellikleri nedir, neler yapılabilir elbette değerlendireceğiz." dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, 25 Şubat'taki açıklamasında, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında bir ay süreyle ertelenen Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını ifade etmişti.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

ABD Başkanı Trump, 3 Şubat'ta ise sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

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