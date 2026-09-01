Shein’in uzun beklenen halka arzında ilk gün şoku

Hızlı moda sektörünün önde gelen çevrim içi şirketlerinden Shein, uzun süredir beklenen halka arzının ardından Hong Kong Borsası’nda işlem görmeye başladı. Ancak şirketin hisseleri ilk işlem gününde yatırımcıların temkinli yaklaşımıyla karşılaştı ve yüzde 8 geriledi. Shein, halka arz kapsamında hisselerini 48,56 Hong Kong doları fiyatla satışa sunarak yaklaşık 13,6 milyar Hong Kong doları, yani 1,74 milyar dolar kaynak sağladı. Bu fiyat, şirketin daha önce belirlediği fiyat aralığının üst sınırının altında kaldı. Halka arz sonrasında Shein’in piyasa değeri yaklaşık 26,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yıllar sonra halka açıldı

Şirketin Hong Kong’daki halka arzı, yıllardır süren halka açılma çabalarının ardından geldi. Shein daha önce New York ve Londra’da işlem görme planlarından vazgeçmişti. Hong Kong seçeneği, şirketin küresel sermaye piyasalarına erişim arayışında önemli bir adım olarak öne çıktı.

Şirketin değeri zirveden geriledi

Shein’in halka arzındaki değerleme, şirketin 2022 yılında ulaştığı yaklaşık 100 milyar dolarlık özel piyasa değerinin oldukça altında kaldı. Şirket 2023 ve Nisan 2024 dönemlerinde yaklaşık 64 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Hong Kong halka arzında ortaya çıkan yaklaşık 26,5 milyar dolarlık değerleme ise bu seviyelerin de belirgin biçimde altında kaldı.

Şirketin değerindeki gerilemede büyüme beklentilerindeki yavaşlama, artan maliyetler ve özellikle ABD ile Avrupa'daki ticaret politikalarının yarattığı baskılar etkili oldu. Shein ayrıca Temu gibi rakiplerle artan rekabetle karşı karşıya bulunuyor.

Düşük fiyat avantajı baskı altında

Düşük fiyatlı ürünleriyle küresel ölçekte büyüyen Shein'in iş modeli, ABD ve Avrupa'daki gümrük ve vergi düzenlemelerindeki değişikliklerden etkileniyor. Bu gelişmeler, şirketin düşük maliyetli sınır ötesi satış modelinin avantajlarını zayıflatıyor.

Şirketin halka arzının yaklaşık yüzde 80'inden elde edilen gelirin teknoloji yatırımlarının geliştirilmesi ile marka ve küresel varlığın güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.