Shell, Kızıldeniz sevkiyatlarını durdurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sonrası Filistinlilerle dayanışma içinde hareket ettiklerini söyleyen Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları küresel ticareti sekteye uğrattı.

Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, şirketin geçtiğimiz hafta başarılı bir saldırının bölgede büyük bir petrol sızıntısına yol açabileceği ve gemilerdeki mürettebatın güvenliğine yönelik riskler oluşturabileceği endişesi nedeniyle tüm geçişleri durdurma adımını attığı da belirtildi.

Gazete ayrıca aralık ayında Shell'in işlettiği bir tankerin Kızıldeniz'de bir drone tarafından hedef alındığını ve Husi botları tarafından taciz edildiğini bildirdi.

BP geçen ay durdurmuştu

Geçen ay Shell'in rakibi BP, Kızıldeniz'deki tüm geçişleri geçici olarak duraklattığını açıklamıştı.

Ay başında da nakliye devi Maersk, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nı kullanmak yerine gemilerini Afrika çevresinden dolanılan yeni rotalara yönlendireceğini duyurdu.

Bu arada Katar başbakanı, sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatlarının bölgedeki gerilimlerden etkileneceğini söyleyerek, Yemen'e yapılacak saldırıların krizi kötüleştirme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Yemen ile Cibuti arasındaki girişi olan Bab el-Mendeb Boğazı'ndan geçiyor. Ancak Husilerin saldırıları, gemilerin çoğunun yolu binlerce kilometre uzatarak Afrika'nın çevresini dolanmaya yönlendirilmesine yol açtı.