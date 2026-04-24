Shell ve JP Morgan'a hizmet veriyordu, Epstein skandalı sonrası iflas etti

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in İngiltere'yi sarsan olayların artçıları devam ediyor.

Britanya'nın Washington Büyükelçisi Lord Peter Mandelson, Epstein ile olan dostluğu hakkında ortaya çıkan detaylar sonrasında Eylül 2025'te görevden alınmıştı.

Epstein'ı 50'nci doğum günü için yazdığı notlarda "en iyi arkadaşım" olarak tanımlayan Lord Mandelson, 23 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış, sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.

Büyük bir borçla battı

Gözaltına alınmadan bir hafta önce İşçi Partisi üyeliğinden, bir gün önce de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa eden Mandelson'un danışmanlık şirketi Global Counsel ise büyük bir borçla battı.

Patronlar Dünyası'nın Daily Mail'den aktardığına göre, şirketin 4,5 milyon sterlin (6 milyon dolar) borçla iflas ettiği dün açıklandı.

Dünya çapındaki işletmelere siyaset, politika ve regülasyon konularında stratejik danışmanlık hizmeti veren Londra merkezli şirketin alacaklıları arasında İngiliz vergi dairesi (İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi-HM Revenue & Customs) de bulunuyor. Vergi dairesinin alacağı ise 645 bin sterlin.

Epstein skandalı nedeniyle gözden düşen Mandelson'un şirketi Global Counsel'ün Şirketler Sicil Dairesi'ne sunduğu 'durum beyanında' alacaklılarına olan borçlarının varlıklarının değerinden fazla olduğu kaydedildi.

Yüksek profilli müşterileri vardı

OpenAI, Palantir, Shell, TikTok, BP, GSK, JP Morgan, Barclays, Standard Chartered ve Uber gibi müşterilere hizmet veren şirket, Lord Mandelson tarafından 2010 yılında kuruldu.

Şirket içi bir notta ortaya çıkan bilgilere göre, Global Counsel yöneticileri, kurucuları Lord Mandelson'dan kaynaklanabilecek 'olumsuz medya haberlerinden' endişelenerek onu görevden aldılar.

Ancak bu, şirketi kurtarmaya yetmedi ve Epstein skandalı büyüdükçe, Global Counsel, Lord Mandelson'ın polis tarafından tutuklanmasından üç gün önce, 20 Şubat'ta iflas yönetimine girdi.

Mandelson'un şirkette yüzde 21'lik bir hissesinin olduğu bunun da 6 milyon sterlin değerinde olduğu ancak yöneticiler tarafından hazırlanan listede alacaklılar arasında yer almadığı belirtildi.

Suçlamaları kabul etmedi

Lord Mandelson, bakanlık görevindeyken, pedofili suçundan hüküm giymiş Epstein'e piyasa hassasiyeti taşıyan hükümet bilgilerini aktardığı iddiaları üzerine sorguya çekildi. Mandelson daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Mandelson, Epstein ile olan ilişkilerinde suç işlediği veya kişisel kazanç sağladığı yönündeki iddiaları reddetti.