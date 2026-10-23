Shell’in elden çıkardığı şirketten iki ay sonra iflas haberi geldi

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Almanya merkezli ev tipi batarya ve enerji depolama sistemleri üreticisi Sonnen GmbH, 22 Ekim’de iflas başvurusunda bulundu. Şirketin Bavyera eyaletindeki Wildpoldsried merkezinde çalışan yaklaşık 400 personele gelişme bildirildi.

İflas başvurusu, İngiliz enerji şirketi Shell’in Sonnen’i yatırım şirketi Tiven’e devretmesinden yaklaşık iki ay sonra geldi. Şirketin geleceğiyle ilgili belirsizlik artarken, faaliyetlerin hangi kapsamda devam edeceği de merak konusu oldu.

Shell şirkete 1 milyar eurodan fazla yatırım yaptı

2010 yılında kurulan Sonnen, evlerde üretilen güneş enerjisinin bataryalarda depolanmasını sağlayan sistemleriyle Almanya’nın enerji dönüşümünde öne çıkan şirketlerden biri haline geldi. Bir dönem sektörde “güneş enerjisinin Tesla’sı” olarak anılan şirketi Shell, 2019 yılında yaklaşık 500 milyon euro karşılığında satın aldı.

Shell’in yıllar içinde şirkete yaptığı toplam yatırımın 1 milyar euroyu aştığı bildirildi. Ancak beklenen finansal performansın sağlanamaması ve şirketin uzun süredir devam eden zararları, Sonnen’in geleceğini belirsiz hale getirdi. Shell, Ağustos 2026’da şirketi Tiven’e sattı. Devir işleminin ardından yalnızca iki ay geçtikten sonra gelen iflas başvurusu, şirketin yeniden yapılandırılmasına ilişkin planları da gündeme taşıdı.

400 çalışanın geleceği belirsiz

İflas başvurusunun ardından şirketin yaklaşık 400 çalışanının işlerini koruyup koruyamayacağı henüz netleşmedi. Alman basınında yer alan bilgilere göre, şirketin bazı iştiraklerinin tasfiye edilmesi veya kendi yönetimi altında iflas sürecine girmesi bekleniyor. Üretim faaliyetlerinin ise yalnızca bir tesiste sürdürülmesinin planlandığı bildirildi. Yeniden yapılanmanın kapsamı ve hangi birimlerin faaliyetlerine devam edeceği, süreç içerisinde netlik kazanacak.

150 binden fazla müşterinin hizmetleri devam edecek mi?

Sonnen’in dünya genelinde 150 binden fazla müşterisi bulunuyor. Şirketin ev tipi enerji depolama sistemlerini kullanan müşterileri açısından teknik destek, bakım ve satış sonrası hizmetlerin geleceği önem taşıyor. Mevcut bilgilere göre şirket, müşterilerine yönelik servis ve mevcut iş faaliyetlerini şimdilik sürdürmeyi planlıyor. Ancak iflas sürecinin uzun vadede hizmetlere nasıl yansıyacağı henüz açıklığa kavuşmadı.

Enerji depolama sektöründe mali baskı

Sonnen’in iflas başvurusu, enerji depolama pazarında büyüme fırsatlarına rağmen şirketlerin karşı karşıya kaldığı mali zorlukları da ortaya koydu. Şirketin gelirlerinde yaşanan düşüş ve uzun süredir devam eden zararlar, yeniden yapılandırma çabalarını zorlaştırdı.

Shell’in satışından kısa süre sonra gelen iflas başvurusu, hem çalışanların hem de mevcut müşterilerin şirketin geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip etmesine neden oldu.