Shell'in Fransa'daki 70 istasyonu el değiştiriyor

İngiliz enerji şirketi Shell, Fransa’daki perakende akaryakıt istasyonları ve mobilite operasyonlarını DCC Energy’ye devretmek için anlaşma imzaladı. Reuters’ın konuya yakın bir kaynağa ve incelediği belgelere dayandırdığı habere göre, işlem henüz kesinleşmedi.

Satışın, çalışan temsilcileriyle yapılacak istişarelerin tamamlanmasının ardından 2027 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlanması öngörülüyor. Shell, Fransa’daki perakende akaryakıt istasyonu işletmesini satmayı değerlendirdiğini doğrularken konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.

Anlaşma 70 istasyon ve 8 LNG tesisini kapsıyor

Planlanan devir işlemi kapsamında yaklaşık 70 saha, sekiz LNG tesisi ve 35 çalışanın DCC Energy’ye aktarılması bekleniyor. Anlaşmanın mali büyüklüğü hakkında henüz bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle satışın Shell’in finansal tablolarına nasıl bir katkı sağlayacağı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Akaryakıt istasyonları ve şarj noktalarını da kapsayan Shell’in pazarlama birimi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 1,3 milyar dolar düzeltilmiş kazanç elde etti. Birim, geçen yılın aynı döneminde 1,2 milyar dolar kazanç açıklamıştı.

DCC Energy’nin Fransa’daki varlığı genişleyecek

Avrupa ve ABD’de enerji satışı ve dağıtımı yapan DCC Energy, sanayi ve kamu sektörleri dahil milyonlarca müşteriye hizmet veriyor. Şirket, sıvılaştırılmış gaz ağırlıklı şebeke dışı enerji çözümlerinin yanı sıra servis istasyonları ve filo hizmetleri de sunuyor.

Satışın tamamlanması halinde DCC Energy, Shell’in Fransa’daki ilgili faaliyetlerini devralarak operasyonel ağını genişletecek. Bununla birlikte istasyonların Shell markası altında faaliyet göstermeye devam edip etmeyeceğine ilişkin ayrıntılar, anlaşmanın nihai koşullarına bağlı olacak.

Shell’in stratejik tercihi öne çıkıyor

Shell’in Fransa’daki mobilite faaliyetlerini satma planı, şirketin akaryakıt ve şarj operasyonlarını belirli ana pazarlarda yoğunlaştırma stratejisiyle ilişkilendiriliyor. Şirket, nakit akışının önemli bölümünü elde ettiği ABD, Kanada ve Birleşik Krallık gibi pazarlara odaklanmayı hedefliyor.

İşlemin tamamlanması için çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelerin sonuçlanması gerekiyor. 2027’nin ikinci çeyreği için öngörülen kapanış tarihi de bu sürecin tamamlanmasına bağlı.