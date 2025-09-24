  1. Ekonomim
Siber saldırı havalimanlarını felç etmişti! Şüpheli yakalandı

Avrupa'daki havalimanlarını felç eden siber saldırının faili yakalandı. Check-in ve bagaj sistemlerine yönelik hizmet veren Collins Aerospace şirketine yönelik saldırı uçuşları iptal ettirmişti.

Avrupa’daki birçok havalimanında günlerce süren aksaklıklara neden olan siber saldırı ile bağlantılı olarak bir kişi İngiltere'de tutuklandı.

Şüpheli West Sussex bölgesinde tutuklandı

İngiltere’deki Ulusal Suç Ajansı (NCA), ismi verilmeyen 40 yaşındaki bir erkek şüphelinin “Collins Aerospace’e yönelik siber saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında” West Sussex bölgesinde tutuklandığını açıkladı.

Uçuşlarda rötar ve iptaller yaşanmıştı

BBC'nin haberine göre birçok havayolu şirketi tarafından kullanılan Collins Aerospace bagaj ve check-in yazılımının arızalanması sonucu yüzlerce uçuşta rötar yaşandı.

Soruşturma devam ediyor

NCA'nın ulusal siber suç birimi başkanı Paul Foster, “Bu tutuklama olumlu bir adım olsa da, olayla ilgili soruşturma henüz başlangıç aşamasında ve devam ediyor” dedi. 

Kefaletle serbest bırakıldı

Şüpheli, “Bilgisayar Kötüye Kullanım Yasası” ihlali şüphesiyle tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı.

Şirket, pazartesi günü sistemi yeniden başlatmaya çalıştıktan sonra sistemi yeniden kuruyor gibi görünüyor.

Gecikmeler halen yaşanıyor

ABD'li şirket, sistemin ne zaman hazır olacağına dair bir zaman çizelgesi belirlemedi ve yer hizmetleri ve havayollarından en az bir hafta daha manuel çözümler kullanmayı planlamalarını istiyor.

Havalimanlarında, yolculara ve check-in operatörlerine yardımcı olmak için terminallere ek personel görevlendirildi, ancak uçuşlarda hala gecikmeler yaşanıyor.

Pazartesi günü, AB'nin siber güvenlik ajansı saldırıda fidye yazılımı kullanıldığını açıkladı.

Ne olmuştu?

ABD'li yazılım üreticisi Collins Aerospace'e yönelik saldırı cuma gecesi keşfedildi ve Brüksel, Dublin ve Berlin dahil birçok Avrupa havalimanında aksaklıklara neden oldu.

Uçuşlar hafta sonu boyunca iptal edildi ve ertelendi, bazı havaalanlarında gecikmelerin etkileri bu haftaya kadar sürdü.

Fransız havacılık şirketi Thales'in raporuna göre, havacılık sektöründeki siber saldırılar geçen yıl yüzde 600 arttı.

