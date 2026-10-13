Siber saldırı krizi bir ülkeye daha sıçradı: Raflar boş kaldı, siparişler aksadı

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Hollanda'nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Albert Heijn'de pazar günü yaşanan siber güvenlik olayının etkileri sürüyor. RTL'nin haberine göre, şirketin ana kuruluşu Ahold Delhaize'nin sistemlerinde meydana gelen kesintiler, mağazaların ürün tedarikinde aksamalara yol açtı.

Bilgi teknolojileri altyapısındaki sorunlar nedeniyle bazı mağazalarda ürün eksikliği yaşanırken müşteriler de çevrim içi hizmetlere erişmekte güçlük çekiyor. Kişisel indirimlerin ve sadakat programlarının devre dışı kalması, kesintinin müşterilere yansıyan diğer sonuçları arasında yer alıyor.

Utrecht ve Amsterdam'da raflar boş kaldı

Sistem kesintilerinin etkileri Utrecht ve Amsterdam'daki mağazalarda da görüldü. Müşteriler, bazı şubelerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere çeşitli ürünlerin raflarda bulunmadığını bildirdi.

Utrecht'in Overvecht bölgesindeki Albert Heijn XL mağazasında çilek, ıspanak ve beyaz mantar gibi ürünlerin tükendiği belirtildi. Bir mağaza çalışanı, önceki gün teslimat yapılmadığını, ancak yeni sevkiyatların yeniden başladığını ifade etti.

Amsterdam'ın Oost bölgesindeki Land van Cocagneplein'de bulunan şubede de çok sayıda ürünün stokta olmadığı aktarıldı. Özellikle taze gıda ve sebze reyonlarında yaşanan eksiklikler dikkat çekti.

Çevrim içi siparişler ve indirimler de etkilendi

Siber güvenlik olayının ardından yaşanan aksaklıklar yalnızca fiziksel mağazalarla sınırlı kalmadı. Albert Heijn'in çevrim içi sipariş hizmetlerinde sorunlar yaşanırken müşteriler kişisel indirimlerden ve sadakat programlarından da yararlanamadı.

Bazı mağazalardaki soğutuculara ve vitrinlere, yaşanan aksaklıklar nedeniyle müşterilerden özür dilenen notlar asıldı.

Yeni sevkiyatların başlaması tedarik sorunlarının giderilmesine yönelik bir işaret olsa da sistem kesintilerinin tüm hizmetler üzerindeki etkisinin ne zaman sona ereceğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.