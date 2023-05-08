Sıcaklık rekoru kırıldı: Evde kalma uyarısı yapıldı

Vietnam, 44,1 santigrat dereceyle, şimdiye dek kayıtlara geçen en yüksek sıcaklığı gördü. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle bu rekorun da kısa sürede kırılacağı görüşünde.

Rekor, ülkenin kuzeyindeki Thanh Hoa bölgesinde kırıldı ve yetkililer, halka günün en sıcak saatlerinde evden dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

Bölgedeki diğer ülkelerde de çok yüksek sıcaklıklar görüldü.

Tayland'ın batısındaki Mak bölgesinde daha önceki rekoru egale eden 44,6 derece sıcaklık vardı.

Bu arada Myanmar basınına göre ülkenin doğusundaki bir kasabada 43,8 dereceyle son 10 yılın en yüksek sıcaklığı görüldü.

Her iki ülke de muson mevsiminden önce sıcak bir dönem geçiriyor, ancak sıcaklığın yoğunluğu daha önceki rekorları kırdı.

İklim değişikliği uzmanı Nguyen Ngoc Huy, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Vietnam'da görülen hava sıcaklığı rekorunun "kaygı verici" olduğunu söyledi.

Nguyen, "Bu rekorun birçok kez kırılacağına inanıyorum. Bu durum iklim değişikliği modellemelerinin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Küresel sıcaklıklar, sanayi devrimi dönemine kıyasla zaten 1,1 derece ısınmış durumda ve karbon salımlarını azaltma önlemleri alınmazsa, sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Vietnam'ın daha önceki sıcaklık rekoru 43,4 dereceydi.

Daha doğuda, Bangladeş'in başkenti Dakka'da ise 1960'lardan bu yanaki en yüksek sıcaklıklar kayedildi.

Nisan'da İspanya'da da 38,8 dereceyle bu ay içinde görülen en yüksek sıcaklık kayda geçmişti.

Mart ayında iklim uzmanları, 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefinin büyük ihtimalle tutturulamayacağını söylemişti.