Sicilya'daki kaza ortaya çıkardı: Akdeniz'de yelkenciler artık güvende değil

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Palermo'dan geçen pazartesi günü açılan Bayesian adlı lüks yatın batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. İtalyan medyası, enkazdan çıkartılan son cesedin "Britanyalı Bill Gates" olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch’in 18 yaşındaki kızı Hannah Lynch’e ait olduğunu duyurdu. Ülkedeki basın yayın organları şimdi Akdeniz'deki iklim değişikliğinin denizciler için oluşturduğu risklere dikkati çeken araştırmalara yer vermeye başladı.

Kazadan hemen önce deniz suyu sıcaklığı normalin 3 derece üzerindydi

İtalyan basını özellikle ülkenin meteoroloji kurumunun uyarılarını gündeme taşıyor. Söz konusu uyarılarda ise 7 kişinin hayatını kaybettiği kazadan hemen önce bölgedeki deniz suyu sıcaklığının normalin 3 derece üzerinde olduğu belirtiliyor. Meteoroloji Kurumu, sıcaklık artışının denizdeki fırtınaların şiddetini ve sıklığını artıran bir etkide bulunduğunun altını çiziyor.

Denizciler endişeli

İtalyan medyasının açıklamalarına yer verdiği yelkenciler ise Akdeniz'in artık kendileri için güvenli olmadığı görüşünde. Artık hava koşullarının öngörülemez olduğunu belirten denizciler, denize açılmadan önce elde ettikleri hava raporlarının artık eskisi kadar güvenilir olmadığını, sıcaklık artınının hava durumunu aniden değiştirebildiğini belirtiyor. Nitekim İtalyan basını Bayesian adlı 7 kişiye mezar olan teknenin dışında geçtiğimiz günlerde başka yat ve teknelerin batma tehlikesi geçirdiğini duyurdu. İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch’in eşi Angela Bacares’ın sahibi olduğu, 10’u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, 19 Ağustos’ta Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı. Facianın ardından 1’i çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, 7 kişi kaybolmuştu.