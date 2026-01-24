  1. Ekonomim
  3. Şiddetli kar ve yağmur Afganistan’ı vurdu: 61 kişi yaşamını yitirdi
Şiddetli kar ve yağmur Afganistan’ı vurdu: 61 kişi yaşamını yitirdi

Afganistan'da son 3 günde etkili olan şiddetli kar ve yağmur nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, 110'dan fazla kişin yaralandı.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Yusuf Hamad, yaptığı açıklamada, Afganistan'da etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışına ilişkin verileri açıkladı.

61 kişi hayatını kaybetti

Ülkede yağışlardan dolayı 61 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Hamad, 458 evin kısmen ya da tamamen yıkıldığını, yüzlerce hayvanın telef olduğunu belirtti.

Hamad, köy yollarının da kapandığına işaret ederken, yerel yetkililere ulaşıldıkça rakamların artabileceğini vurguladı.

