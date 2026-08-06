Şiddetli rüzgar yangını büyüttü, günlerdir yanıyor! Parkın bazı bölümleri turistlere kapatıldı

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Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Bromo Dağı Milli Parkı, pazartesi gününden bu yana yanıyor.

Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, üç gündür devam eden yangında en az 60 hektarlık alan yandı.

Alevlere müdahale etmek ve alevlerin etkili olduğu noktaları tespit etmek için bir itfaiye aracının ve bir su tankerinin ve su püskürten bir dronun bölgeye gönderildiği aktarıldı.



Yetkililer, dik arazi yapısının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ve şiddetli rüzgarların yangının daha geniş alanlara yayılmasına neden olduğunu söyledi. Pazartesi gününden bu yana parkın bazı bölümleri turistlere kapatıldı.

Yangının çıkış nedeni ile can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.