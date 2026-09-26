Şiddetli yağışlar Bangkok’u vurdu: 50 bölgenin tamamı afet bölgesi
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta etkisini artıran şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Ana yolların su altında kalması ve günlük yaşamın ciddi şekilde aksaması üzerine kentin 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi.
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta etkili olan yoğun yağışlar, kent genelinde su baskınlarına yol açtı. Özellikle doğu kesimlerinde kanalların dolması ve ana ulaşım güzergahlarının su altında kalmasının ardından yetkililer kapsamlı önlemler almaya başladı.
Sel kent genelinde etkili oldu
Şiddetli yağışların ardından Bangkok’un farklı noktalarında su baskınları yaşandı. Doğu bölgelerinde kanalların tamamen dolması, ana yolların da ulaşıma olumsuz yansımasına neden oldu. Selin yol açtığı hasar ve kent yaşamındaki ciddi aksamalar nedeniyle Bangkok’un 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi kapsamına alındı.
Müdahale için kapsam genişletildi
Bangkok Büyükşehir Yönetimi (BMA), kararın selden etkilenen noktalarda müdahalenin daha hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlamak amacıyla alındığını açıkladı. Böylece selden etkilenen bölgelerde yardım ve müdahale çalışmalarının daha kapsamlı şekilde yürütülmesinin önü açıldı.
Bölge sakinlerine uyarı
Yetkililer, özellikle kanallara yakın bölgelerde yaşayanların risk altında bulunduğunu bildirdi. Yağışların sürme ihtimaline karşı vatandaşlardan değerli eşyalarını ve araçlarını daha yüksek noktalara taşımaları istendi. Kentteki yağışların 27 Eylül’e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Yatalak hastalar hastanelere nakledilecek
Selden etkilenen bölgelerde bulunan yatalak hastaların hastanelere götürüleceği bildirildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için ise Bangkok Büyükşehir Yönetimi’ne bağlı okulların geçici barınma alanı olarak kullanılabileceği açıklandı.