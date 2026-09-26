Şiddetli yağışlar Bangkok’u vurdu: 50 bölgenin tamamı afet bölgesi

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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta etkili olan yoğun yağışlar, kent genelinde su baskınlarına yol açtı. Özellikle doğu kesimlerinde kanalların dolması ve ana ulaşım güzergahlarının su altında kalmasının ardından yetkililer kapsamlı önlemler almaya başladı.

Sel kent genelinde etkili oldu

Şiddetli yağışların ardından Bangkok’un farklı noktalarında su baskınları yaşandı. Doğu bölgelerinde kanalların tamamen dolması, ana yolların da ulaşıma olumsuz yansımasına neden oldu. Selin yol açtığı hasar ve kent yaşamındaki ciddi aksamalar nedeniyle Bangkok’un 50 bölgesinin tamamı afet bölgesi kapsamına alındı.

Müdahale için kapsam genişletildi

Bangkok Büyükşehir Yönetimi (BMA), kararın selden etkilenen noktalarda müdahalenin daha hızlı ve koordineli yürütülmesini sağlamak amacıyla alındığını açıkladı. Böylece selden etkilenen bölgelerde yardım ve müdahale çalışmalarının daha kapsamlı şekilde yürütülmesinin önü açıldı.

Bölge sakinlerine uyarı

Yetkililer, özellikle kanallara yakın bölgelerde yaşayanların risk altında bulunduğunu bildirdi. Yağışların sürme ihtimaline karşı vatandaşlardan değerli eşyalarını ve araçlarını daha yüksek noktalara taşımaları istendi. Kentteki yağışların 27 Eylül’e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Yatalak hastalar hastanelere nakledilecek

Selden etkilenen bölgelerde bulunan yatalak hastaların hastanelere götürüleceği bildirildi. Evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için ise Bangkok Büyükşehir Yönetimi’ne bağlı okulların geçici barınma alanı olarak kullanılabileceği açıklandı.