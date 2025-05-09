SİHA'lar, füzeler, ordu... Hindistan-Pakistan çatışmasında askeri olarak kim üstün?

Diğer yandan Hindistan Pakistan tarafından konuşlandırılan "SİHA ve füzeleri" etkisiz hale getirdiğini söyledi. İki ülkenin askeri kabiliyetlerini karşılaştırdık.

Her iki ülke de yerli teknolojiyi ithal ederek ve geliştirerek SİHA filolarını genişletiyor ancak Hindistan sayı bakımından önde.

BBC'ye konuşan Savunma Analisti Rahul Bedi, dünyanın en kalabalık ülkesinin, önümüzdeki iki ila dört yıl içinde yaklaşık 5 bin SİHA'yı kontrol edeceğini söyledi,

Hindistan, 2024'te ABD Dışişleri Bakanlığı ile 31 adet silahlı MQ-9B SkyGuardian ve SeaGuardian SİHA'larını satın almak için anlaşma imzaladı.

Pakistan'ın Hindistan'dan daha az SİHA'sı olmasına rağmen bunlar gözetleme, keşif ve hassas vuruşlar gibi çeşitli yeteneklere sahip.

Pakistan SİHA'larının önemli bir gücü savaş deneyiminde yatıyor. Örneğin, yerli bir SİHA olan Burak, 2015'ten beri terörle mücadele operasyonlarında kullanılıyor. Ayrıca Türkiye ve Çin'den gelişmiş SİHA'lar ithal ediyor.

Savunma bütçesi ve ordu büyüklüğü

İki ülkenin 1999'da olduğu gibi tekrar topyekun bir savaşa gireceğine dair yeni endişeler beliriyor.

1,4 milyondan fazla aktif askeri personeliyle Hindistan, dünya genelinde ülkelerin askeri gücünü sıralayan bağımsız Global Firepower Index'e (GFI) göre dördüncü en güçlü orduya sahip. Pakistan'ın ise 654 bin aktif askeri personeli var.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne (SIPRI) göre Hindistan, 2024'te savunmaya Pakistan'dan dokuz kat daha fazla harcama yaptı.

Kara kuvvetleri açısından Hindistan'ın 4.200'den fazla tankı ve 1,5 milyon zırhlı aracı var. Pakistan'ın 2.600'den fazla tankı ve 18 binden az zırhlı aracı var.