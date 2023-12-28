"Silah Kralı" Gaston Glock 94 yaşında hayatını kaybetti

Avusturya'nın Krone gazetesinin haberine göre, "silah kralı" Guston Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti. Guston Glock, 1963'te Aşağı Avusturya eyaletinde "GLOCK" firmasını kurdu ve 1970'lerde Avusturya ordusu için bıçak üretti.

1980'li yılların başında tabanca piyasasında bir "devrim" yapan mühendis Glock, dünyanın en çok bilinen ve dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerince en yaygın olarak kullanılan tabancaların başında gelen yarı otomatik Glock marka tabancayı geliştirdi.

ABD güvenlik güçlerinin yüzde 65'inden fazlası kullanıyor

Firmanın verilerine göre günümüzde ABD'deki federal, eyalet ve yerelde faaliyet yürüten güvenlik kurumlarının yüzde 65'inden fazlası Glock marka tabanca kullanıyor.