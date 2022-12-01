Silah şirketine bombalı zarf, hava üssüne şüpheli paket

İspanya’da dün Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği'ne gönderilen ve bir görevlinin yaralanmasına neden olan bombalı zarfla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, benzer olayın bir silah şirketinde daha yaşandığı ortaya çıktı. İspanya polisinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Zaragoza kentinde Ukrayna'ya C90 roketatar sistemi tedarik eden Instalaza adlı silah şirketine bombalı mektup gönderildiği bildirildi. Zarfın açılmadan güvenlik güçlerine haber verildiği, içerisinde Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliğine gönderilene benzer el yapımı bomba bulunduğu ifade edildi. Bombanın kontrollü şekilde patlatıldığı, kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

Hava üssüne "şüpheli patlayıcı cihaz" gönderildi

İspanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise bugün Torrejon de Ardoz'da Hava Kuvvetleri ait üssünde bulunan Avrupa Birliği Uydu Merkezine içinde patlayıcı olduğundan şüphelenilen paket gönderildiği duyuruldu. Paketin X-ray ile tarandıktan sonra içerisinde "bir mekanizma" bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı. Hava üssüne takviye güvenlik gücü konuşlandırıldığı kaydedildi.

Dün ne olmuştu?

İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği’ne dün yerel saatle 13.00 sıralarında bombalı zarf gönderilmiş, zarfı açan büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralanmıştı. Zarfı kimin gönderdiği bilinmezken, Ukrayna Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev'e hitaben yollandığı açıklanmıştı. İspanya Ulusal Mahkemesi saldırıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, olayın ardından tüm Ukrayna büyükelçiliklerinde güvenliğin artırılması talimatı vermişti.