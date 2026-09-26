Silah tartışmasında sıcak gelişme: Görüşleri nedeniyle eleştirilen Kanadalı vekil görevden uzaklaştırıldı

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Kanada parlamentolarında kısıtlayıcı silah yasalarına yönelik eleştirileriyle öne çıkan Liberal Parti Milletvekili Sean Casey'in görevine son verilmesi parti kademelerinde büyük yankı uyandırdı. Yasal yollardan silah edinen vatandaşların hakkını savunduğunu belirten siyasetçi, partinin güvenlik politikası ve resmi çizgisiyle çelişen tutumu gerekçe gösterilerek üstlendiği görevden uzaklaştırıldı.

Mülkiyet hakkı ve yasal kısıtlama dengesi

Görevden alınmadan önce yaptığı açıklamalarda mevcut düzenlemelerin suça karışmayan avcı ve sporcuları mağdur ettiğini dile getiren vekil, hükümetin kısıtlamalarını sert bir dille eleştirmişti. Güvenlik adımlarının odağında kaçakçılık ve çete faaliyetlerinin yer alması gerektiğini vurgulayan siyasetçi, yasal silah sahipleri üzerindeki baskının kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

Suçla mücadelede yöntem farklılığı kamuoyunu böldü

Silah denetimlerinin sıkılaştırılmasını destekleyen gruplar ile bireysel savunma haklarını öne çıkaran çevreler arasındaki görüş ayrılığı derinleşiyor. Görevden alınan milletvekilinin dile getirdiği eleştiriler, kısıtlamaların sokak güvenliğini sağlamayacağını düşünen kesimlerce desteklenirken; toplumsal şiddeti azaltmak için daha katı tedbirleri şart koşan tarafların ise tepkisini toplamıştı.