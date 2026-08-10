Silah üretimine bütçe engeli: 17 milyar dolarlık ret İsrail’i yol ayrımına mı getiriyor?

Bölgesel gerilimlerin gölgesinde mühimmat stoklarını tazelemek ve dış tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltmak isteyen Başbakanlık Ofisi, uzun vadeli askeri harcama planı çerçevesinde İsrail Maliye Bakanlığı’nın kapısını çaldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerli savunma şirketlerine alım garantisi verilmesi ve yeni üretim hatlarının kurulması için 13 yıla yayılacak 17 milyar dolarlık bir ek paketin acilen onaylanmasını istedi. Ancak hükümetin ekonomi kanadı, halihazırda onaylanmış olan devasa savunma bütçesinin üzerine böyle bir yükün bindirilmesinin kamu maliyesini tamamen çökerteceğini belirterek bu talebe resmi olarak onay vermedi.

Ekonomi yönetiminin tavizsiz duruşu ve gerekçeleri

İsrail Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerindeki sert düşüşü ve enflasyonist baskıları öne sürerek askeri harcamalarda yeni bir genişlemeye gidilmesini kesin olarak reddediyor. Ekonomi yönetimine göre, savunma sanayisine aktarılacak bu ölçekte bir finansman doğrudan sosyal ödeneklerin kesilmesine ve halkın üzerindeki vergi yükünün katlanmasına yol açacak. Bakanlık uzmanları, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) oranla zaten tehlikeli sınırları aşan bütçe açığının bu ek taleple birlikte tamamen kontrolden çıkacağını açıkça savunuyor. Küresel kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkenin notunu düşürme riskine dikkat çeken mali otoriteler, hazinenin borçlanma maliyetlerinin artacağı uyarısında bulunuyor. Sivil yatırımların ve altyapı projelerinin tamamen durma noktasına gelmesinden endişe eden ekonomi kurmayları, paranın piyasadan çekilerek tamamen mühimmat üretimine yatırılmasının uzun vadeli bir ekonomik çöküşü tetikleyeceğini belirtiyor. Dolayısıyla Bakanlık, ordunun mevcut bütçe sınırları içinde kalarak kaynak optimizasyonu yapması gerektiğinin altını çizerek Başbakanlığın güvenlik odaklı baskılarına karşı mali disiplinden asla ödün vermeyeceğini netleştiriyor.

Üretim hatlarında aksama riski kapıda

İsrail Maliye Bakanlığı'ndan vize alamayan ek bütçe krizi, ülkedeki köklü savunma sanayisi üreticilerini de doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Askeri tedarik kaynakları, yeni bütçe paketiyle desteklenmeyen fabrikaların ham madde alımlarında ve iş gücü planlamasında ciddi aksamalar yaşayabileceği uyarısında bulunuyor. Netanyahu, bu kaynağın yerli mühimmat sanayisinin ayakta kalması için hayati olduğunu savunmaya devam etse de bütçenin anahtarını elinde tutan bakanlığın geri adım atmaya niyetinin olmaması hükümet içindeki karar mekanizmalarını bütünüyle kilitliyor. Bu mali tıkanıklığın, önümüzdeki günlerde kabine içinde daha büyük istifalara veya siyasi krizlere zemin hazırlayabileceği öngörülüyor.