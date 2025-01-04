Silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine yönelik operasyonlar devam ediyor

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığının Humus'ta eski rejim askerlerini yakalamak için başlattığı güvenlik operasyonları sürüyor.

Bir mühimmat deposu bulundu

Komutanlık, kent merkezindeki Zehra Mahallesi'nde bir mühimmat deposunun bulunduğunu açıkladı.

Güvenlik güçleri, operasyonlar sırasında Suriye halkına karşı suç işleyen ve teslim olmayı reddeden devrik rejimin milis gücü Şebbiha komutanlarından Saher Al-Naddaf'ın da yakalandığını bildirdi.

Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik güvenlik operasyonunun genişletildiği duyurulmuştu.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından "genel af" çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti. Komutanlık daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde benzer operasyonlar düzenlemişti.