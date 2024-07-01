Silahlı saldırıya uğramıştı: Slovakya Başbakanı Fico kalıcı sağlık sorunları yaşayacak

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, 15 Mayıs'ta uğradığı silahlı saldırıdan yaralı kurtulan Başbakan Robert Fico'nun kalıcı sağlık sorunları yaşayacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Kalinak, Fico'nun sağlık durumunun iyiye gittiğini, ancak muhtemelen kas ve iskelet sisteminde sorunlar yaşayabileceğini söyledi.

"Sağlığı hala ideal olmaktan uzak"

Euronews'in haberine göre Kalinak açıklamasında, "Sağlığı hala ideal olmaktan uzak. Karnından vurulduktan sonra bu organlar 17 ya da 30 yaşında olduğu gibi çalışmıyor. Hala çok düzensiz" dedi.

Ayrıca Kalinak, doktorların düzenli rehabilitasyonuna ilaveten başbakanın görevine tam zamanlı olarak dönmesi için ellerinden geleni yaptığını vurguladı.

Başbakanın önümüzdeki günlerde bir kez daha kamuoyunun karşısına çıkmasını beklediğini söyleyen Kalinak ancak bunun şahsen mi yoksa video aracılığıyla mı olacağını belirtmedi.

Ne olmuştu?

59 yaşındaki başbakan, 15 Mayıs'ta başkent Bratislava'ya 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından destekçilerini selamlarken silahlı saldırıya uğramıştı.

Görüntülerde Fico'nun destekçilerine yaklaştığı ve el sıkışmak için uzandığı sırada saldırganın yakalanıp gözaltına alınmadan önce beş el ateş ettiği görülmüştü.

Silahlı saldırının ardından beş saatlik bir ameliyata alınan Fico, ilk ameliyattan iki gün sonra iki saatlik bir ameliyat daha geçirmişti.

Başbakan Fico, Mayıs sonunda Banska Bystrica'daki hastaneden hava yoluyla başkent Bratislava'daki evine nakledildi ve tedavisi burada devam etti.

Fico, silahlı saldırıdan sonra ilk kez 5 Haziran'da kamuoyunun karşısına geçmişti. Yayımladığı video mesajda, "birkaç hafta içinde işime dönmem küçük bir mucize olacak" demişti.

Kendisini vuran saldırganı affettiğini belirten Fico, "Ona karşı herhangi bir yasal işlem başlatmayacağım ya da tazminat talep etmeyeceğim. Onu affediyorum ve ne yaptığını ve bunu neden yaptığını kendi kafasında çözmesine izin veriyorum" diyerek açıklamalarına devam etti.

Silahlı saldırının üzerinden bir hafta geçmeden Slovakya parlamentosundaki 130 milletvekilinin tamamı, tüm siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin ve medyanın seçim sonuçlarına saygı göstermesi ve demokratik yollarla seçilmiş hükümete karşı nefret yaymaktan kaçınması yönünde bir kararı onaylamıştı.