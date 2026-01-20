Şili, 20 kişinin ölümüne neden olan orman yangınları nedeniyle ''afet durumu'' ilan etti

Başkent Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre (300 mil) güneyindeki Nuble ve Biobio bölgelerinde 50 binden fazla kişi tahliye edildi.

Boric, ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi.

En tehlikeli yangın, kıyı kenti Concepción'u çevreleyen kuru ormanları kasıp kavurdu. Afet yetkilileri, yaklaşık 250 evin yıkıldığını söyledi.

Yerel medya, sokaklarda yanmış arabaların fotoğraflarını yayınladı.

Şili Ormancılık Ajansı Conaf, itfaiyecilerin Pazar günü ülke genelinde 24 yangınla mücadele ettiğini söyledi. En tehdit edici olanların Nuble ve Biobio'da olduğunu da ekledi.

8.500 hektar alan kül oldu

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, iki bölgede şu ana kadar 8.500 hektar (21.000 dönüm) alan yandı.

Yüksek yaz sıcaklıklarının da etkisiyle şiddetli rüzgarlar alevleri körükleyerek, yerleşim yerlerini tehlikeye attı ve yangın söndürme çalışmalarını engelledi.

Şili'nin büyük bir bölümünde sıcaklık uyarısı verildi ve önümüzdeki günlerde Santiago ile Biobío arasında sıcaklıkların 38°C'ye ulaşması bekleniyor.

Şili, uzun süreli kuraklığın da etkisiyle son yıllarda bir dizi yıkıcı yangın yaşadı.

İki yıl önce, Santiago yakınlarındaki Valparaíso bölgesinde çıkan orman yangınlarında en az 120 kişi hayatını kaybetti.