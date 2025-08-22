  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Takip Et

Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şili'de 7,5 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi
Takip Et

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

Tsunami alarmı verildi

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı.

SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

 

Dünya
Trump, Washington’da görev yapan kolluk kuvvetlerini denetledi: Parklar Trump Ulusal Golf Kulübü gibi görünecek
Trump, Washington’da görev yapan kolluk kuvvetlerini denetledi
ABD, kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi durdurdu
ABD, kamyon şoförlerine çalışma vizesi vermeyi durdurdu
Erin Kasırgası, ABD'yi vurmaya başladı: Acil durum ilan edildi, plajlar kapatıldı (Video)
Erin Kasırgası, ABD'yi vurmaya başladı: Acil durum ilan edildi, plajlar kapatıldı
Madalyanın laneti
Madalyanın laneti
Trump, bu gece Washington DC'de polis ve ordu güçleriyle devriyeye çıkacak
Trump, bu gece Washington DC'de polis ve ordu güçleriyle devriyeye çıkacak
Filistin ile Güney Kore'den 24 milyon dolarlık anlaşma
Filistin ile Güney Kore'den 24 milyon dolarlık anlaşma