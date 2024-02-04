Şili'deki orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 19 kişi hayatını kaybetti.

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Bölgede yer alan ve yangından etkilenen Quilpue kentinde çok sayıda ev hasar görürken, helikopterler orman yangınlarının evlere daha fazla zarar vermemesi için çalışmalarını sürdürüyor.