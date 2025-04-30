  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Şima Açan, Kanada'nın ilk Türk milletvekili oldu
Takip Et

Şima Açan, Kanada'nın ilk Türk milletvekili oldu

Kanada'daki genel seçimlerde çoğunluğu sağlayan Liberal Partinin Oakville West bölgesi adayı Şima Açan, Kanada'nın ilk Türk milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şima Açan, Kanada'nın ilk Türk milletvekili oldu
Takip Et

Kanada'daki erken genel seçimler sonuçlandı. Kanada'nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi iktidardaki Liberal Parti kazandı.

Öte yandan, Oakville West bölgesinde Liberal Partinin adayı olarak yarışan Şima Açan, Kanada Parlamentosu'na seçilen ilk Türk milletvekili olarak tarihe geçti.

Seçimi kazanmasının ardından "Turkish Voice of Canada (Kanada'nın Türkçe Sesi)" kanalına değerlendirmelerde bulunan Açan, Kanada Parlamentosu'nda Türkçe bilen ve Türklerin dertlerinin farkında olan bir kişi olarak yer alacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Açan, teknolojik ve ekonomik alanlarda gelişmeler için çalışmak istediğini kaydetti.

Açan, Gazze'ye desteğiyle öne çıkıyor

Gazze'ye verdiği destekle ön plana çıkan Açan, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki açıklamalarıyla da dikkati çekiyor.

X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edip Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasından derin endişe duyduğunu ifade eden Açan, seçimi kazandığı Oakville West bölgesinde İsrail'in saldırılarından etkilenen insanlarla bir araya geldiğini belirtti.

Açan, saldırılardan etkilenen insanların hikayelerinin "acı dolu" olduğunu vurgulayarak, ateşkesin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

Kanada'daki seçimler

Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Liberal Parti, geçerli oyların yüzde 43,5'ini alarak seçimlerde çoğunluğu sağlamıştı.

Mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosu'ndaki 343 sandalyeden 168'ini kazanan Başbakan Mark Carney'nin partisi, tek başına iktidar olmak için gereken 172 milletvekilli sınırını aşamamıştı.

Oyların yüzde 41,4'ünü alan ana muhalefetteki Muhafazakar Parti ise parlamentodaki sandalyelerin 144'ünü hanesine yazdırmıştı.

Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldiBakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldiGündem
Mevduat faizlerinde oranlar zirveyi gördü! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin güncel getirisiMevduat faizlerinde oranlar zirveyi gördü! İşte 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin güncel getirisiEkonomi
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar yükseldi: 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL?Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar yükseldi: 100 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL?Ekonomi
Akaryakıt fiyatları değişiyor mu? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatları değişiyor mu? İşte 30 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
AB’de ‘altın pasaport’ tarihe karışıyor! Yatırım karşılığı vatandaşlık sonlandırılıyor
AB’de ‘altın pasaport’ tarihe karışıyor! Yatırım karşılığı vatandaşlık sonlandırılıyor
Trump, Türkiye’nin yeni rolünü Avrupa stratejisinde kullanmayı hedefliyor
Trump, Türkiye’nin yeni rolünü Avrupa stratejisinde kullanmayı hedefliyor
12 yıldır komada olan efsane F1 pilotu Schumacher elini hareket ettirdi!
12 yıldır komada olan efsane F1 pilotu Schumacher elini hareket ettirdi!
Güney Kore istihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 600 Kuzey Kore askeri öldü
Güney Kore istihbaratı: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 600 Kuzey Kore askeri öldü
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin ikili ilişkileri yeniden yapılandırma fırsatı görüyor
Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin ikili ilişkileri yeniden yapılandırma fırsatı görüyor
ABD'den İran ve Çin merkezli 12 kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı
ABD'den İran ve Çin merkezli 12 kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı