Şimdi ne olacak? Nasrallah'ın ölümü sonrası senaryolar

Ortadoğu'da gerilim tırmanmaya devam ederken dünya uzun süredir Hizbullah lideri olan Hasan Nasrallah'ın ölüm haberiyle sarsıldı.

Nasrallah, İsrail ordusunun Hizbullah'ın merkez karargahlarını hedef aldığı saldırıda öldürüldü.

Şimdi ne olacak?

Nasrallah'ın ölümünün, Hizbullah'ın geleceği ve Ortadoğu için ne anlama geldiği konusunda spekülasyonlar devam ediyor.

Beş soruda Nasrallah'ın ölümü ve muhtemel senaryolar...

Nasrallah nasıl ve neden öldürüldü?

Lübnan'ın çeşitli bölgeleri günlerdir İsrail bombardımanı altında. Başkent Beyrut'a yönelik son saldırıda Hizbullah'ın ana karargahı hedef alındı.

Saldırılar sürerken İsrail medyası Nasrallah'ın öldüğüne ilişkin haberler yayınlanmaya başladı.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari, Nasrallah'ın Hizbullah'ın yeraltı karargahında öldürüldüğünü açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasrallah, Beyrut'un güney banliyösündeki karargahta 80 ton bombanın atıldığı saldırıda öldü.

İsrail'in önde gelen Times of Israel gazetesine konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Hizbullah'ın kalesi" olarak nitelenen Dahiye'ye saldırıların Lübnan'a kara harekatını önlemek için yapıldığını öne sürdü.

Yetkili, İsrail istihbaratının 2040'a kadar İsrail devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan İran planının ayrıntılarını ele geçirdiğini ve Nasrallah'ın da bu planın önemli bir parçası olduğunu iddia etti.

Nasrallah'ın yerine kim geçecek?

Uzmanlara göre Nasrallah'ın yerine geçecek bir sonraki kişinin hem Lübnan'daki Hizbullah hem de İran tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın yerine geçmesi en muhtemel kişi ise Seyyid Haşim Seyfeddin olarak görülüyor. Seyfeddin, 32 yıldır Hizbullah'ı yöneten Nasrallah'ın kuzeni.

Hizbullah'ın siyasi işlerinin başında olan ve Cihad Konseyi'nde yer alan Seyfeddin, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017'de terör listesine alınmıştı.

Hizbullah'ın bir sonraki adımı ne olacak?

İsrail ordusu, son birkaç haftada gerçekleştirilen saldırılarla Hizbullah'ın emir komuta zincirinin "neredeyse tamamen çökertildiğini" iddia ediyor.

Washington Enstitüsü'nden analist Hanin Ghaddar Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuştu.

Ghaddar burada, Hizbullah'ın elindeki güdümlü ve uzun menzilli füzeleri henüz kullanmadığına dikkat çekti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada ise, "Savaşa devam edeceğiz." denildi.

İran nasıl yanıt verecek?

Hizbullah'ın Nasrallah'ın ölümünü doğrulamasının ardından gözler İran'ın vereceği tepkiye çevrilmiş durumda.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İran, Nasrallah'ın öldürülmesı̇nı̇n ardından “bı̇r sonrakı̇ adımı" belı̇rlemek ı̇çı̇n Hı̇zbullah ve dı̇ğer bölgesel müttefı̇klerı̇yle süreklı̇ temas halı̇nde.

Tahran'dan bilgi alan iki bölgesel yetkili, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülke içinde yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı bir yere nakledildiğini aktardı.

Hamaney, Hizbullah liderinin ölümünün "intikamsız kalmayacağını" belirterek, "Nasrallah bir birey değildi. O bir yol ve bir düşünce okuluydu. Bu yol devam edecek." diye konuştu.

İran meclisi ulusal güvenlik komisyonu ise acil olarak toplandı.

CNN, İran'ın "en yakın müttefiki Hizbullah'ın aldığı darbe karşısında seçeneklerini değerlendirdiğini" yazıyor.