Simpsonlar’ın “Trump kehaneti” yazarı başkanlığa aday oldu

Donald Trump'ın başkanlığını yıllar önce “tahmin eden” The Simpsons yazarı, 2028 ABD seçimlerinde başkanlık adaylığını açıkladı.

Animasyon dizisinin birçok bölümünü kaleme alan Dan Greaney, yazdığı bölümlerden biriyle geleceği bildikleri yönündeki şöhrete de katkıda bulunmuştu.

“Bart to the Future” isimli bölümde, Donald Trump’ın başkanlığından tam 16 yıl önce Lisa Simpson ABD Başkanı olarak görünürken, danışmanına “Bildiğin gibi Başkan Trump’tan epey ciddi bir bütçe krizi devraldık” demişti.

Bu durum, birçok kişinin Simpsonlar bölümlerine dönüp dizinin esprilerinin geleceği başka ne zaman 'tahmin ettiğini' araştırmasına yol açtı. Bazı örneklerde, isabetli oldukları görüldü.

Trump’ın izinden gitmeye hazırlanıyor

Dört Emmy ödüllü yazar Greaney, Instagram’da paylaştığı videoda, büyücü kostümüyle görünürken, ABD’nin siyasi sorunlarını sıralamadan önce kendisini “kendi kendini peygamber ilan eden biri” olarak tanımlıyor ve şunları söylüyor:

“Trump, Vance, her iki partideki milyarderler, kariyer peşinde koşanlar ve korkaklar ABD’ye sırtlarını döndü,” diyor. “Onlar için para, güç ve güvenlik var, sizin için yok. Amerika’da devletin herkes için çalışması gerekir. Herkes için demokrasi, herkes için hesap verebilirlik, herkes için refah. Bunu yeniden tesis etmeliyiz. Yardım etmek isterim ama ben avukat değilim. Sadece kendi kendini peygamber ilan etmiş biriyim ki hukuk fakültesine gittim, mezun oldum, baroyu geçtim. Durun bir dakika! Ben avukatım!”

Ardından kostümünü çıkararak takım elbisesiyle ortaya çıkıyor ve şunları söylüyor:

“Boş verin. Ben de siyasetçi olabilirim. Başkanlığa adayım. Programım: Herkes için Amerika. Hadi yapalım şu işi.”