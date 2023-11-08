Sinema dünyasının acı kaybı: Ünlü isim ve üç çocuğu trafik kazasında öldü

Atlanta merkezli TV kanalı WSB-TV kazanın 31 Ekim’de gece yarısından hemen önce meydana geldiğini duyurdu. Ramsess ve çocuklarının içinde bulunduğu aracın eyaletler arası otoban çıkışında sol şeritte arıza yapan bir traktörle çarpıştığı belirtildi.

Ulusal Basın Fotoğrafçıları Derneği Direktörü olan anne Akili Ramsess, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ramsess’in ve iki kızının kazada hayatlarını kaybettiğini yazdı.

6 aylık bebeği de öldü

Akili Ramsess, “Güzel, sevgi dolu, yetenekli oğlum Taraja, iki büyük bebeğimle birlikte, 13 yaşındaki kızı Sundari ve 8 haftalık yeni doğan kızı Fujibo, önceki gece korkunç bir trafik kazasında öldürüldü" diye yazdı.

Anne Ramsess iki torununun kazadan sağ kurtulduğunu, üç yaşındaki Shazia'nın hastaneye kaldırıldığını ve 10 yaşındaki oğlu Kisasi'nin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu yazdı. Ramsess, sonraki paylaşımında Kisasi'nin de öldüğünü aktardı.

Ramsess'in rol adığı yapımlar arasında Avengers: End Game, Black Panther: Wakanda Forever, Creed III, The Hunger Games: Catching Fire ve She-Hulk: Attorney at Law” bulunuyor.