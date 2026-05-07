Singapur'da akran zorbalığı yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Singapur, okullarda zorbalık, kopya çekme, kumar ve elektronik sigara kullanımı gibi davranışlara karşı disiplin amacıyla erkek öğrencilere yönelik dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Kız öğrenciler muaf tutulacak

Eğitim Bakanı Desmond Lee tarafından Salı günü yapılan açıklamada, söz konusu davranışları sergileyen erkek öğrencilerin ancak diğer ‘tüm yöntemlerin yetersiz kalması halinde’ sopa cezasına çarptırılacağı belirtildi. Kız öğrencilerin ise Singapur Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki hüküm gereği bu uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Müdür onayı şartı

Bakan Lee, bedensel cezaların yalnızca okul müdürünün onayıyla ve yetkili öğretmenler tarafından uygulanabileceğini söyledi. Okulların öğrencilerin yaşı, olgunluk düzeyi ve hatalarından ders çıkarma kapasitesi gibi unsurları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Lee, sopa cezasının zorbalık, kopya çekme, kumar ve elektronik sigara kullanımı gibi davranışlara karşı disiplin amacıyla uygulanacağını belirtti. İlk kez ciddi suistimalde bulunan kız ve erkek öğrenciler için gözaltı, uzaklaştırma veya davranış notunda düzeltme gibi yaptırımlar öngörülürken, yalnızca ağırlaştırıcı unsurların bulunduğu durumlarda daha büyük yaştaki erkek öğrenciler sopa cezasıyla karşılaşabilecek.