  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Singapur'da toplam değeri 800 bin dolardan fazla gergedan boynuzu ele geçirildi
Takip Et

Singapur'da toplam değeri 800 bin dolardan fazla gergedan boynuzu ele geçirildi

Güneydoğu Asya'da ada ülkesi Singapur'da havalimanında toplam değeri 800 bin dolardan fazla 20 gergedan boynuzu ele geçirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Singapur'da toplam değeri 800 bin dolardan fazla gergedan boynuzu ele geçirildi
Takip Et

Singapur Changi Havalimanı'nda, hava kargo taşıyıcısı SATS Group 8 Kasım'da, Laos'un başkenti Viyentiyan'a giden "şüpheli bir sevkiyat" ihbarı yaptı.

Kolluk kuvvetlerinin kontrolü sonrası 35,7 kilogram ağırlığında ve toplam değeri 800 bin dolardan fazla 20 gergedan boynuzu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde gergedan boynuzlarının Güney Afrika kökenli beyaz gergedanlara ait olduğu saptandı.

Singapur'da toplam değeri 800 bin dolardan fazla gergedan boynuzu ele geçirildi - Resim : 1

Aramada kemik, diş ve pençe gibi parçaların da bulunduğu 150 kilogram "hayvan parçaları" ele geçirildi.

Singapur Ulusal Parklar Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, Singapur'da şimdiye kadar ele geçirilen en büyük gergedan boynuzu vakası ve 2022'deki 34,7 kilogram (76,5 pound) rekorunu geride bıraktı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Singapur'un, nesli tükenmekte olan yaban hayatı türleri ve bunlara ait parçaların yasa dışı ticaretine karşı "sıfır toleranslı duruş sergilediği" bildirildi.

Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında korunan hayvanların izinsiz şekilde Singapur üzerinden sevkiyatı durumunda, her bir örnek için 200 bin Singapur dolarına (153 bin 680 ABD doları) kadar para cezası ve 8 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.

WSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildiWSJ: Pentagon'dan bir heyet, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için Ukrayna'ya gönderildiDünya
Dünya
Trump'tan "Turkey" esprisi: Erdoğan'ın beni aramasını istemem
Trump'tan "Turkey" esprisi: Erdoğan'ın beni aramasını istemem
Elon Musk: Herkesi zengin etmenin temelde tek bir yolu var
Elon Musk: Herkesi zengin etmenin temelde tek bir yolu var
Avrupa Birliği'nden yapay zeka kurallarını erteleme planı
Avrupa Birliği'nden yapay zeka kurallarını erteleme planı
Belçika'da grev başlıyor: Tüm uçuşlar iptal edildid
Belçika'da grev başlıyor: Tüm uçuşlar iptal edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 513'e yükseldi
İsrail savaş uçakları Lübnan'a saldırı başlattı
İsrail savaş uçakları Lübnan'a saldırı başlattı