Şi'nin Moskova ziyareti sona erdi: Putin ile yeni dünya düzeni kurma vaadi

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Moskova'da geçirdiği iki gün boyunca Rusya'nın Ukrayna savaşına açık destek vermedi. Ziyaretinin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beraber yeni dünya düzeni kurma vaadinde bulundu.

Şi, Batı'ya karşı Putin ile güçlü bir dayanışma içinde olduğunu gösterdi ancak Ukrayna savaşından bahsetmekten kaçındı ve Çin'in "tarafsız pozisyonu" olduğunu ifade etti. Şi'nin Moskova ziyareti sırasında, ateşkes sağlama çabalarının etkili olduğuna dair bir işaret görülmedi.

Şi, Moskova'dan ayrılırken, Putin'e "Şu anda 100 yıldır görülmeyen değişimler oluyor. Biz beraber olduğumuzda, bu değişimlere öncülük ediyoruz." dedi.

Putin'in "Katılıyorum" cevabına yanıt olarak Şi şöyle dedi: "Lütfen kendine iyi bak sevgili dostum."

Beyaz Saray, Şi ile Putin'in görüşmesine dair açıklamasında, Çin'in tarafsız olmadığını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'nın topraklarından çekilmesi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı sonlandırması için Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını istedi.

Barış teklifi

Dün yayımladıkları ortak açıklamada Şi ile Putin Batı'yı küresel istikrarı tehlikeye atmakla, NATO'yu da Asya Pasifik bölgesine haksız olarak girmekle suçladı. Liderler, ülkelerinin yakın ortaklığının "askeri siyasi ittifak" olmadığını ekledi.

Putin, Şi'yi Çin'in Ukrayna barış teklifiyle ilgili övdü ve teklifi reddettikleri için Ukrayna ile Batı'yı suçladı. Çin'in ateşkes sağlamaya yönelik çabaları Ukrayna ve Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkeler tarafından büyük ihtimalle Putin'e zaman kazandıracak bir girişim olarak görülüyor.

Çin'in 12 maddelik ateşkes teklifi bir yıldır süren, on binlerce can kaybına sebep olan ve milyonlarca Ukraynalıyı evlerini terk etmeye zorlayan savaşın nasıl sonlandırılacağına dair detay içermiyor.