Sınırda tansiyon düşüyor: Tayland ve Kamboçya ateşkes ilan etti

Ortak bildiri kapsamında sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesine izin verilmesi ve ateşkesin ilk 72 saatinin ardından tutuklu askerlerin iadesi kararlaştırıldı.

Ateşkes kararı ortak bildiriyle duyuruldu

Tayland ile Kamboçya arasında süregelen sınır çatışmalarının ardından iki ülke ateşkes ilan etti. Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit ile Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha, Genel Sınır Komitesi (GBC) kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından imzalanan “Ortak Bildiri” ile iki ülke arasında derhal ateşkes uygulanmasına karar verildi. Bildiride, tarafların mevcut askeri konuşlandırmalarını yeni bir hareketliliğe yol açmadan muhafaza etmesi konusunda uzlaşı sağlandığı ifade edildi.

Sivillerin dönüşü ve askerlerin iadesi planlandı

Ortak bildiride, çatışmalardan etkilenen sınır bölgelerindeki sivillerin en kısa sürede evlerine dönmesine izin verilmesi kararı yer aldı. Ateşkesin 72 saat boyunca sürdürülmesinin ardından, 18 Kamboçyalı askerin ülkelerine iade edileceği bildirildi.

Tarafların ayrıca, kalıcı barışın sağlanması amacıyla Ortak Sınır Komisyonu’na başvurmayı ve mevcut anlaşmalar çerçevesinde sınır çalışmalarına yeniden başlamayı kabul ettiği kaydedildi.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır hattı anlaşmazlığı

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmazlığı, iki ülke sınırlarının 19. yüzyılın sonlarında Kamboçya’daki Fransız işgali döneminde belirlenmesine dayanıyor. İlk ciddi çatışmalar, 2008 yılında Kamboçya’nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil ettirme girişimiyle başlamıştı.

28 Mayıs’ta sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine bölgede kısa süreli çatışmalar yaşanmış, taraflar sorunun barışçıl yollarla çözülmesi konusunda uzlaşmıştı. Yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz’da yeniden alevlenen çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuz ayındaki çatışmaların ardından, 26 Ekim’de ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı törende “barış anlaşması” imzalanmıştı. Ancak ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen, 7 Aralık’ta sınır hattında yeniden çatışmalar başlamış ve bu süreçte iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerlerinden edilmişti.

Trump, 12 Aralık’ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından tarafların ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise ateşkes ilanının ardından, “Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland askeri eylemlerini sürdürecektir” ifadelerini kullanmıştı.