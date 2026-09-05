Sınırlar kalkıyor: Avrupa'nın kalbinde 3 ülkeyi birleştirecek dev transit ağ

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Avrupa genelinde demiryolu ağlarını modernize etme ve uluslararası seyahatleri kolaylaştırma adımlarına bir yenisi daha eklendi. Üç komşu ülkeyi kapsayacak yeni tren hattı projesiyle birlikte, sınırlar arası ulaşımda daha hızlı, konforlu ve sürdürülebilir bir dönem başlatılması amaçlanıyor.

Sınır ötesi seyahatlerde süreler kısalıyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, ülkelere ait mevcut ulaşım hatları entegre hale getirilecek. Entegre edilen yeni güzergah sayesinde hem yolcu taşımacılığında seyahat süreleri ciddi oranda düşecek hem de yük taşımacılığında lojistik süreçler çok daha verimli hale gelecek.

Ekonomik ve çevreci katkı

Söz konusu yatırımın yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayıp, katılan ülkeler arasındaki ticari hacmi artırması da bekleniyor. Ayrıca karayolu trafiğini azaltarak karbon emisyonunu düşürmeyi hedefleyen proje, Avrupa Birliği'nin çevreci ve yeşil ulaşım hedeflerini de doğrudan destekliyor.