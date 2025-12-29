Sır perdesi aralanacak mı? Kayıp Malezya uçağı için arama çalışmaları başlıyor

İngiltere ve ABD merkezli deniz robotu şirketi Ocean Infinity tarafından bu yılın başlarında başlatılan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle nisan ayında durdurulan çalışmalar için yeni bir takvim belirlendi. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, deniz tabanındaki arama faaliyetlerinin 30 Aralık'tan itibaren 55 günlük bir süre zarfında aralıklarla yürütüleceğini duyurdu.

Bulunamazsa ücret ödenmeyecek

Ocean Infinity ile Malezya hükümeti arasında "bulgu yoksa ücret yok" esasına dayalı bir sözleşme imzalandı. Anlaşma kapsamında şirket, okyanusta 15 bin kilometrekarelik yeni bir alanı tarayacak. Uçağın enkazına ulaşılması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacak. Şirket yetkilileri, başlayacak olan son arama çalışmaları hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere 8 Mart 2014'te havalanan MH370 sefer sayılı uçak, rotasından çıkarak hava trafik radarından kaybolmuştu. Uçakta 12 Malezyalı mürettebatın yanı sıra çoğu Çin vatandaşı olan 227 yolcu bulunuyordu. Yolcular arasında Malezya, Avustralya, Endonezya, Hindistan, Fransa, ABD, İran, Ukrayna, Kanada, Yeni Zelanda, Hollanda, Rusya ve Tayvan vatandaşları yer alıyordu.

Dünyanın en büyük arama operasyonlarından biri

Uçağın kaybolması, dünyanın en kapsamlı su altı arama operasyonlarından birinin başlatılmasına neden oldu. Avustralya liderliğinde Malezya ve Çin'in katılımıyla yürütülen çok uluslu çalışmalarda, Güney Hint Okyanusu'nun uzak bir bölgesinde yaklaşık 120 bin kilometrekarelik deniz tabanı tarandı. Bu çalışmalar Ocak 2017'de sonuçsuz kalarak sona erdirildi. Ocean Infinity'nin 2018 yılında gerçekleştirdiği üç aylık arama çalışmasından da bir sonuç alınamadı.

Yıllar içinde Afrika kıyılarına ve Hint Okyanusu'ndaki adalara vuran bazı parçaların kayıp uçağa ait olduğu teyit edildi. Bu parçaların sürüklendiği rotalar analiz edilerek uçağın olası konumu daraltılmaya çalışıldı. Malezya Ulaştırma Bakanlığı, yeni arama alanının konumu hakkında detay vermezken, çalışmanın uçağın bulunma olasılığının en yüksek olduğu değerlendirilen hedef noktada yürütüleceğini bildirdi.

Müdahale ihtimali dışlanmıyor

Malezya tarafından 2018 yılında hazırlanan resmi soruşturma raporunda, uçağın otopilot kontrolünde değil, manuel olarak geri döndürüldüğü tespit edilmiş ve "üçüncü bir tarafın hukuka aykırı müdahalesi" ihtimalinin dışlanamayacağı belirtilmişti.

Raporda, pilot ve yardımcı pilotun uçağı intihar amacıyla düşürdüğüne dair teoriler reddedilirken, mekanik bir arızanın da söz konusu olmadığı ifade edilmişti.

Yolcu yakınları, benzer bir trajedinin tekrar yaşanmaması için cevaplara ihtiyaç duyulduğunu belirterek yeni arama kararını memnuniyetle karşıladı.