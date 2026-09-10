“Sıra bize de gelebilir” korkusu sardı: Rusya’da milyarlarca frank çekildi

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Rusya’da Ukrayna savaşının başlamasının ardından 2022’de görülen nakit çekme eğilimi yeniden güç kazandı. Vatandaşlar bankalardaki paralarını çekerek evlerinde nakit bulundurmayı tercih etmeye başladı. Ağustos ayının yalnızca ilk iki haftasında bankalardan yaklaşık 2,7 milyar frank çekildi. Bu tutarın Türk lirası karşılığının yaklaşık 162 milyar 170 milyon lira olduğu belirtildi.

Yılın başından bu yana yapılan nakit çekimlerinin toplamı ise yaklaşık 20 milyar franka ulaştı. Böylece 2026'nın ilk dönemindeki çekimler, 2022 yılının tamamındaki miktarı geride bıraktı.

Kartlı ödemelerde de gerileme görüldü

Nakit talebindeki yükseliş, ülkedeki ödeme alışkanlıklarına da yansımaya başladı. Rusya Merkez Bankası verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde temassız ödemelerin toplam içindeki payı uzun bir aranın ardından geriledi. Oran 0,5 puan düşmesine rağmen yüzde 88'in üzerinde kalmaya devam etti.

İnternet bağlantılarında yaşanan kesintiler de nakde yönelimi artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Dijital ve kartlı ödeme sistemlerinin aksadığı dönemlerde vatandaşlar için fiziksel para daha güvenli bir seçenek haline geliyor.

Savaş endişesi para tercihlerini değiştirdi

Rusya'daki nakit hareketliliğinin yalnızca finansal kaygılardan kaynaklanmadığı belirtiliyor. Ukrayna'daki savaşın toplum üzerindeki etkisinin artması ve çatışmaların daha da büyüyebileceğine ilişkin değerlendirmeler vatandaşların endişelerini artırıyor.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün bir raporunda, Kremlin'in gizli ve zorunlu askere alma yöntemleriyle cepheye 300 bin ila 400 bin yeni asker göndermeyi planladığı öne sürülüyor. Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'nın iç kesimlerindeki stratejik tesislere yönelik insansız hava aracı saldırıları sürüyor. Enerji ve akaryakıt altyapısının hedef alınması bazı bölgelerde yakıt sıkıntısı ve benzin fiyatlarında yükselişe yol açıyor.

Ekonomik tablo da kaygıları artırıyor

Rusya'nın kamu maliyesindeki gelişmeler de vatandaşların endişelerini besleyen unsurlar arasında. 2026'nın ilk çeyreğinde ülkenin kamu açığının 63 milyar frank arttığı belirtiliyor. Bu rakam, yılın tamamı için belirlenen bütçe açığı sınırını yaklaşık 20 milyar frank aşmış durumda.

Yaz aylarının başından itibaren çok sayıda üst düzey yetkilinin Vladimir Putin'e kamu harcamalarının azaltılması yönünde çağrı yaptığı bildiriliyor.

Kremlin oligarkların servetlerine yöneldi

Rus yönetiminin gelir yaratma arayışında el konulan oligark varlıkları da dikkat çekiyor. Haziran ayında devlet, cezaevinde bulunan milyarder Vadim Moshkovich'e ait yaklaşık 6 milyar franklık servete el koydu. Söz konusu işlem, ülkede bugüne kadar el konulan en büyük servetlerden biri olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerin ardından bazı Rus vatandaşları, benzer bir uygulamanın kendi birikimlerini de kapsayabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle bankalarda tuttukları paradan faiz geliri elde etmekten vazgeçerek tasarruflarını nakde çevirenler bulunuyor.

Henüz kapsamlı bir bankacılık paniği yok

Rusya'da bankacılık sistemine yönelik ülke çapında yaygın bir güvensizlikten henüz söz edilmiyor. Buna karşın nakit para talebindeki hızlı yükseliş, vatandaşların ekonomik ve siyasi geleceğe ilişkin kaygılarının derinleştiğine işaret ediyor.

Bankalardan yüksek miktarda para çekilmesi, finans kuruluşlarının likidite yönetimini zorlaştırırken ekonomideki para dolaşımı üzerinde de baskı oluşturuyor.