"Sıradan işlerle servet yaptılar: Sosisli standından 1 milyar dolarlık imparatorluğa!"

Amerika Birleşik Devletleri’nde gösterişten uzak, geleneksel iş kollarında faaliyet gösteren girişimciler devasa servetler inşa etmeyi sürdürüyor. ABD genelinde sıradan işletmeleri sevk ve idare eden yaklaşık 3 milyon özel şirket sahibi bulunurken, bu kişilerin elinde bulundurduğu toplam servet 65 trilyon doların üzerine çıktı. Enflasyona göre düzeltilmiş hesaplamalara göre, serveti 100 milyon doların üzerinde olan şirket sahiplerinin sayısı 2001 yılından bu yana dört kattan fazla artış gösterdi.

1.100 dolarlık sosisli standından 1 milyar dolarlık dev şirkete

Bu başarının en somut örneklerinden biri Dick Portillo'nun hikayesinde yatıyor. Portillo, 1963 yılında yalnızca 1.100 dolarlık bir sermayeyle küçük bir sosisli sandviç standı açtı. Yaklaşık yarım yüzyıl sonra şirketini 1 milyar dolarlık devasa bir bedelle sattı. Portillo’s, 2014 yılına gelindiğinde 4.000 çalışanı bulunan ve Orta Batı bölgesinin en büyük özel restoran şirketi konumuna yükseldi. Öyle ki, tek bir Portillo’s restoranı yılda 9 milyon dolar gelir sağlama kapasitesine ulaştı.

Benzer bir başarı hikayesi de Los Angeles’ta yazıldı. Sadece 900 dolarla kurulan "Dave’s Hot Chicken", sekiz yıl gibi kısa bir sürede 300’den fazla şubeye ulaştı ve 2025 yılında 1 milyar dolara satıldı.

Zengin aile veya prestijli diploma şart değil

Veriler, zengin bir aileden gelen çocukların başarılı bir işletme kurma ihtimalinin, yoksul ailelerden gelen çocuklara kıyasla altı kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Serveti 5 milyon dolar veya üzerinde olan şirket sahiplerinin yaklaşık dörtte biri de şirketlerini miras yoluyla devraldı. Buna rağmen, büyük başarılar yakalayan kurucuların çoğunluğu yoksul veya orta sınıf aile geçmişine sahip.

Bunun yanı sıra şirket sahibi olmak, 10 milyon dolar ve üzeri servete ulaşmanın başlıca yollarından biri olarak öne çıkıyor. Bu kapı; seçkin üniversite diploması veya varlıklı ebeveynleri olmayan kişiler için de sonuna kadar açık. En yüksek SAT puanlarına sahip öğrencilerin işletme kurucusu olma ihtimali, ortalama puan alan öğrencilere göre yalnızca 1,3 kat daha yüksek. Bu noktada iş tecrübesi ve aile işletmesine erken yaşta maruz kalmak daha belirleyici bir rol oynuyor.

31 trilyon dolarlık özsermayenin adresi: Ana cadde sektörleri

ABD’deki toplam 31 trilyon dolarlık özel işletme özsermayesinin yaklaşık yarısı; üretim, onarım, hizmet ve montaj gibi fiziksel faaliyetlere dayanan "ana cadde" sektörlerinde yer alıyor.

Yağmur oluğunda milyon dolarlık ciro: A.B. Walters, bilgisayar bilimleri alanındaki kariyerini bırakarak kesintisiz yağmur oluğu üretimi ve montajına yöneldi. 1972’de kurduğu Senox, Teksas’ın en büyük kesintisiz yağmur oluğu tedarikçisi haline gelerek 2021’de yaklaşık 50 milyon dolar satış rakamına ulaştı.

Benzin istasyonundan dev zincire: Arch “Beaver” Aplin III, Teksas’taki küçük bir marketi dönüştürerek "Buc-ee’s" adlı dev benzin istasyonu ve marketler zinciri haline getirdi.

Kurumsal kariyerini bırakıp satın alanlar da var

Sıradan işletmelerdeki fırsatları değerlendiren tek kesim sıfırdan başlayanlar değil. Harvard Business School mezunu Jennifer Braus, Washington eyaletindeki "Systems Design" adlı ambulans faturalandırma şirketini satın aldı ve on yıl içerisinde şirketin pazar payını Washington ile Oregon geneline yaydı.

Bir diğer örnekte ise Tracy Britt Cool, 2020 yılının başında Berkshire Hathaway’deki görevinden ayrılarak 5 milyon ila 50 milyon dolar arasında kazanç sağlayan orta ölçekli işletmelere yatırım yapan "Kanbrick" şirketini kurdu.

Uzmanlar, sıradan işletmelerde gerçekleştirilen kademeli ürün geliştirmelerinin, rakipleri de benzer iyileştirmeler yapmaya zorlayarak genel piyasa rekabetini ve ekonomik ilerlemeyi artırdığını belirtiyor.