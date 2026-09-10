Sırbistan 25 Ekim'de sandık başında: Ulusal Meclis resmen feshedildi!

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gerçekleştirdiği halka sesleniş konuşmasında ülke içindeki son siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Sırbistan'da bir süredir tırmanan siyasi gerilimlere ve toplumda yaşanan bölünmelere dikkat çeken Vucic, mevcut tablo karşısında erken seçimin kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

"Son 1,5 yılda yabancı güçlerin ciddi müdahalesi oldu"

Ülkenin zorlu bir siyasi süreçten geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan, son 1,5 yılda iç siyasi sahnede büyük çalkantılar yaşadı. Bu çalkantılar yalnızca ülkedeki siyasi partiler ve aktörler arasındaki çatışmalardan kaynaklanmadı, yabancı güçlerin de ciddi müdahaleleri oldu" ifadelerini kullandı.

Meclisin feshedilmesine ilişkin kararname okundu

Sırbistan Ulusal Meclisinin feshedilmesine yönelik hazırlanan resmi kararnameyi canlı yayında okuyan Vucic, alınan bu kararın Sırbistan Anayasası'nın 109'uncu maddesi ile hükümetin 7 Eylül 2026 tarihli gerekçeli teklifine dayandırıldığını belirtti. Vucic açıklamasında, "17 Aralık 2023'te seçilen Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisini feshediyorum" dedi.

Erken seçim tarihi 25 Ekim olarak belirlendi

Ulusal Meclisin feshedilmesinin ardından erken genel seçimin 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi için gerekli kararı da imzaladığını duyuran Vucic, ülkede yeni bir seçim sürecinin resmen başladığını bildirdi. Sırbistan'da son dönemde tırmanan siyasi gerilimin gölgesinde sandığa gidilecek olması, yapılacak bu erken seçimi ülkenin geleceği açısından son derece kritik bir konuma getiriyor.