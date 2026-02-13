  1. Ekonomim
  Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Erdoğan büyük bir dünya lideridir
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Erdoğan büyük bir dünya lideridir

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'yi en önemli ortaklardan biri olarak tanımlayarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir dünya lideridir." ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Erdoğan büyük bir dünya lideridir
 Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki görüşmelerden büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Tüm konular hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece verimli görüşme gerçekleştirdiğini belirten Vucic, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir. Türkiye ise en önemli ortaklarımızdan biridir. Olağanüstü misafirperverliğiniz için sonsuz teşekkürler, sizi sabırsızlıkla Sırbistan'da bekliyoruz."