Sırbistan, Kosovalı Sırpların korunmasını istiyor

Sırbistan Genelkurmay Başkanı Milan Mojsilovic, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve tüm uluslararası kurumlardan, Kosovalı Sırpların korunması için acil önlemler alınması talebinde bulundu.

Mojsilovic, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğe ilişkin başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenledi.

Kosovalı Sırpların, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin "korkunç terör rejimiyle" karşı karşıya olduklarını savunan Mojsilovic, "KFOR komutanını son yaşananlar hakkında bilgilendirdim. Kosova'nın kuzeyindeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. KFOR ve diğer tüm uluslararası kurumlardan Kosovalı Sırpların korunması için acil önemler talep ediyoruz." dedi.

Mojsilovic, Kosovalı Sırpların vatanlarından sürgün edilmeye çalışıldığını iddia ederek, "Sırbistan ordusu uluslararası hukuk ve anlaşmaların gerektirdiklerini yerine getirmektedir. Belli ki uluslararası kurumlar bunları yerine getirmiyor. Ordu, verilecek emirleri yerine getirmek için hazır." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova polisinden gözaltı

Kosova polisi ise 29 Mayıs'ta KFOR güçlerine yönelik saldırıyı organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Kosovalı Sırp Nenad Orloviç'i Kuzey Mitrovica'da gözaltına aldı.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki suç çetelerinin, yıllar boyunca çeşitli suç eylemleriyle vatandaşlara terör estirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kosova polisi, çok sayıda KFOR askerinin yaralandığı Zveçan'daki saldırıya katıldığı şüphelenilen 'Rus' lakaplı Nenad Orloviç'i gözaltına aldı. Yıllar boyunca bu tür suçluların cezasız kalması ve affı, KFOR'un 30'dan fazla askerinin yaralandığı acımasız saldırılarla sonuçlandı. Bu saldırıları organize eden ve bu saldırıların bir parçası olan herkes adalet önüne çıkarılacak."

Sveçla ayrıca, dün gece Kuzey Mitrovica'da, iki Arnavut gencin yaklaşık 20 kişilik bir Sırp grubu tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Kosova Güvenlik Gücü'nün "rutin" yürüyüşü dikkati çekti

Kosova Güvenlik Gücü'ne (FSK) ait yaklaşık 200 askerin Mitrovica'nın çoğunlukla Arnavutların yaşadığı güney kesiminde yürümesi ise gün boyunca sosyal medya hesapları tarafından "FSK ülkenin kuzeyine gidiyor" iddiasıyla paylaşıldı.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, yürüyüşün FSK'nın üçüncü alayı tarafından yürütülen rutin bir kondisyon egzersizi olduğunu belirtti.

Askerlerin yürümesinin, ülkenin kuzeyindeki güvenlik durumuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Mehaj, "Bu tür yürüyüşler rutindir, bu tatbikat da yıllık planın bir parçasıydı ve bugün yapıldı. Bu nedenle herkesi bu tür faaliyetlere başka bir anlam yüklememeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından “kaçırıldığını” savunmuştu.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden olarak Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.