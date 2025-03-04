Sırbistan Meclisi'nde ortalık savaş alanına döndü: Salona sis bombası atıldı

Sırbistan Ulusal Meclisi’nde, Başbakan Milos Vucevic’in istifası ve yükseköğretim kanununun ele alındığı oturumda büyük bir gerginlik yaşandı. Meclis Başkanı Ana Brnabic’in yönettiği oturumda, gündem kabul edildikten sonra muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekili Radomir Lazovic kürsüye yöneldi ancak parlamento güvenliği tarafından engellendi.

Sis bombası atıldı

Bu müdahalenin ardından muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında arbede çıktı. Muhalefet milletvekilleri, meşale yakarak salona sis bombası attı. Kırmızı, siyah ve beyaz dumanlarla kaplanan mecliste kavga eden vekillerden bazıları yaralandı.

Bir milletvekili ağır yaralandı

Meclis Başkanı Brnabic, olaylar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin beyin kanaması geçirdiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Bir diğer milletvekili de yaralanırken, iki vekilin istifa ettiği bildirildi.