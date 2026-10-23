Sırbistan'da erken seçim süreci başlıyor

Sırbistan'da 250 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere 6 milyon 450 bin 523 seçmen 25 Ekim Pazar günü erken genel seçim için oy kullanacak. Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 8 bin 392 sandık kurulurken, seçimde 18 siyasi liste kıyasıya bir yarış verecek.

Erken genel seçim kararı, Novi Sad kentinde tren istasyonundaki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan protestoların hemen ardından alındı. Sorumluların yargılanması ve kamu yönetiminde şeffaflık talebiyle yaklaşık iki yıldır devam eden gösteriler, seçim sürecinin ana gündem maddesini oluşturuyor.

Vucic ve öğrenci listesi yarışıyor

Seçimin en dikkat çeken yönü, iktidardaki Sırp İlerleme Partisinin (SNS) öncülük ettiği liste ile protestolara öncülük eden gençlerin oluşturduğu "Öğrenci Listesi - Öğrenciler Kazanıyor" hareketinin karşı karşıya gelmesi oldu. İktidar kanadında Aleksandar Vucic'in cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ederek SNS listesinden aday olması dikkat çekerken, kamuoyu araştırmaları iki listenin oy oranlarının birbirine yakın olduğunu gösteriyor. Siyasi analistler, öğrenci hareketinin özellikle genç seçmenleri sandığa çekme konusunda kritik bir rol oynayacağını vurguluyor.