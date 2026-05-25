Sırbistan'da Tramvay binaya daldı: Çok sayıda yaralı var

Son yıllarda vizesiz seyahat imkanı dolayısıyla Türk turistin büyük ilgi gösterdiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın merkezinde bir tramvay raydan çıkarak bir binaya çarptı.

12 kişi yaralandı

Yapılan açıklamada en az 12 kişinin yaralandığı belirtilirken olay yerine dört ambulansın sevk edildiği kaydedildi. Bölgede olay yeri incelemesi devam ederken, trafik de aksadı.