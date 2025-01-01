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Sırbistan'dan 335 milyon dolarlık silah anlaşması

Sırbistan'ın, İsrail merkezli Elbit Systems ile 335 milyon dolar değerinde insansız hava araçları ve topçu sistemleri alımına ilişkin anlaşma imzaladığı öne sürüldü.

Haber Merkezi
AA
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Sırbistan'dan 335 milyon dolarlık silah anlaşması
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Ulusal basında yer alan haberlerde, Sırbistan'ın gelecek 3,5 yıllık dönemde İsrail merkezli Elbit Systems şirketinden 335 milyon dolar değerinde PULS çoklu roketatar ve Hermes tipi insansız hava araçları satın alacağı iddia edildi.

Elbit Systems'dan daha önce yapılan açıklamada, isim vermeden Avrupa'dan bir ülkeyle anlaştıkları belirtilmişti.

Ulusal basın, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, İsrail ile silah anlaşmasını teyit ettiğini savundu.

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