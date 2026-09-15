Siri’nin kurucularından tarihi itiraf: Özgün vizyonumuzun gerçekleşmesini hâlâ bekliyoruz

Bugün dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sesli asistan Siri, Apple tarafından satın alınmadan önce bağımsız bir yapay zeka projesi olarak geliştirilmişti. Teknolojinin arkasındaki kurucu mühendis ve girişimciler, Siri’yi yalnızca basit komutları yerine getiren bir araç değil, kullanıcının ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilen karmaşık bir dijital asistan olarak kurgulamıştı.

Satın alma sonrası değişen dinamikler

Apple'ın Siri'yi bünyesine katmasıyla birlikte platform geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşsa da orijinal ekibin hedeflerinin bir kısmı rafa kaldırıldı. Kurucu ekip, dev teknoloji şirketinin ekosistemine entegre edilme sürecinde, asistanın ilk vizyonundaki bazı esnek ve bağımsız yeteneklerin sınırlandırıldığını vurguluyor.

Özgün vizyonun gerçekleşmesi için gözler gelecekte

Geliştiriciler, günümüzdeki yapay zeka ve büyük dil modelleri çağında Siri’nin ilk gün hayal edilen potansiyele ancak yaklaşabildiğini belirtiyor. Orijinal ekibe göre, Siri'nin gerçek anlamda sezgisel, bağımsız hareket edebilen ve karmaşık görevleri uçtan uca çözebilen özgün vizyonu henüz tamamen gerçekleşmiş değil; ancak teknoloji dünyası bu hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyor.