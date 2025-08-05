Sırp bakan Darko Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic'in, sabah saatlerinde katıldığı bir TV programında beyin kanaması geçirdiği açıklandı.
Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic bir televizyon kanalının başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldı.
Sırp basınında yer alan haberlere göre Glisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayın kesildi ve bakan hastaneye kaldırıldı.
Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi" dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok" ifadelerine yer verdi.