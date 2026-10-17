Sisi anayasayı değiştirmeyeceklerini açıkladı 2030’u işaret etti

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 17 Ekim’de Mısır Askeri Akademisi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı görevini 2030 yılında bırakacağını duyurdu. Anayasanın değiştirilmesine izin vermeyeceğini belirten Sisi, görev süresinin sona ermesinin kesinleşmiş bir konu olduğunu ifade etti. Mısır lideri, bu meselenin yeniden tartışılmayacağını vurguladı.

Anayasa değişikliği Sisi’ye 2030’a kadar görev imkanı sağladı

71 yaşındaki Sisi, Aralık 2023’te yapılan seçimleri kazanmasının ardından üçüncü cumhurbaşkanlığı dönemine başladı. Mevcut görev süresi altı yıl olarak belirlenmiş durumda.

Mısır’da 2019 yılında referandumla kabul edilen anayasa değişiklikleri, cumhurbaşkanlığı dönemini dört yıldan altı yıla çıkardı ve Sisi’nin üçüncü kez aday olmasının önünü açtı. Bu düzenlemeler, Sisi’nin 2030 yılına kadar görevde kalabilmesini mümkün kıldı.

Sisi’nin son açıklamasıyla birlikte, mevcut anayasal çerçevede görev süresini daha ileri bir tarihe uzatmaya yönelik yeni bir değişiklik yapılmayacağı mesajı verilmiş oldu.

Sisi 2013’teki askeri müdahalenin ardından iktidara geldi

Eski bir general olan Abdulfettah es-Sisi, 2013 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin kitlesel protestoların ardından askeri müdahaleyle görevden uzaklaştırılması sonrasında iktidara yükseldi.

Mursi, Mısır’ın demokratik seçimlerle göreve gelen ilk cumhurbaşkanıydı. Sisi ise 2014 yılında cumhurbaşkanı seçildi ve o tarihten bu yana ülkeyi yönetiyor.

Mısır’da gözler 2030 sonrasına çevrildi

Sisi’nin görev süresinin sona ereceğini açıklaması, ülkede siyasi geçiş sürecine ilişkin beklentileri gündeme getirdi. Ancak cumhurbaşkanının açıklamasında kendisinden sonra göreve gelecek isim veya olası bir halefiyet sürecinin ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi.

Mısır’da önümüzdeki dönemde siyasi kurumların işleyişi ve 2030’a yönelik hazırlıklar yakından izlenecek. Sisi’nin açıklaması, mevcut görev süresinin uzatılmayacağı yönündeki tutumunu ortaya koyarken, sonraki dönemin nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmış değil.