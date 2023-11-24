Sisi'den İsrail'e rest: Kırmızı çizgilerimizi aşmayın

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Kahire Stadyumu'nda düzenlenen Filistin'e destek mitinginde, İsrail'i Mısır'ın kırmızı çizgilerini aşmaması konusunda uyararak, üstü kapalı olarak ülkenin ulusal güvenliğinin korunması için gerekirse savaş seçeneğini dahi göze alabileceklerini ifade etti.

Sisi, Filistin halkının Mısır'a göçe zorlanmasının ülkenin en önemli kırmızı çizgisi olduğuna değindiği konuşmasında, buna asla müssade etmeyeceklerine dikkat çekti. Sisi,"Mısır'ın ulusal güvenliğini koruma konusunda hiçbir taviz verilmeyecek. Mısır güçlü bir devlet ve ona dokunulmaz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı, Filistin meselesinin ‘son derece tehlikeli ve hassas bir süreç’ içinde olduğunu, insana yakışmayan ve ölçüsüz bir tırmanışın yaşandığını, bu tırmanışın ‘kitlesel cezalandırma ve katliamlar yapma, halkı sürgüne gönderme ve toprakları ele geçirme’ amacı taşıdığını aktardı.

Refah Sınır Kapısı'nı asla kapatmayacağız

Filistin'e yönelik yardımların aralıksız devam edeceğine de değinen Cumhurbaşkanı Sisi, “Ülkemiz, Filistin halkına yönelik insani yardımları en üst düzeye çıkarmak konusunda sorumluluklarının bilincindedir. Bu çerçevede harekete geçtik ve ablukadaki bir milyon 200 bin Filistinliye yardım sağlamak amacıyla kararlı bir çaba içindeyiz” dedi.

Sisi, Refah Sınır Kapısı'nın hiçbir zaman kapatılmayacağını da aktaran Sisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz, Refah Sınır Kapısını Gazze'ye yönelik insani yardımlara hiçbir zaman kapatmamış ve kapatmayacaktır. İsrail kuvvetleri Filistin tarafından kullanılan bu geçidi dört kez bombaladı. Mısır bu savaşın tırmanmasını engellemek için samimi ve etkili bir çaba sarf ediyor. Siyasi açıdan Mısır, ‘çatışmanın durdurulması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım akışının sağlanması gerekliliğinin’ uluslararası alanda tanınmasını sağlamak amacıyla geniş uluslararası ve bölgesel katılımla Kahire'de ilk uluslararası zirveyi düzenledi” dedi.