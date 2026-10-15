Sisi'den İsrail'e Sina mesajı: Kimseye yönelik emelimiz yok

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, silahlı kuvvetlerin 1973 Ekim Savaşı'nın 53. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği seminerde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'den Sina Yarımadası'na yönelik gelen iddialara ve suçlamalara değinen Sisi, Mısır'ın kendi topraklarını savunmak için savaştığını ve tamamını geri aldığını hatırlattı.

"Önceliğimiz güvenliği ve istikrarı korumak"

İsrail'deki bazı çevrelerin Mısır'ın toprak emelleri olduğuna dair gerekçesiz endişeler taşıdığını belirten Sisi, ülkesinin asıl amacının ulusal güvenliği ve halkın kazanımlarını barış içinde korumak olduğunun altını çizdi. Sisi, Mısır ile İsrail arasındaki ilişkilerin 1979 yılındaki barış anlaşması çerçevesinde yürüdüğünü belirterek, kimseye yönelik gizli bir plan veya ajandalarının bulunmadığını yineledi.

İsrail'den gelen tehditlere Mısır'dan sert tepki

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamasında isim verilmezken, çıkışın İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in sözlerine yönelik olduğu belirtildi. Smotrich, bir mülakatta Mısır'ı hedef alarak Sina Yarımadası üzerinden tehdit içeren ifadeler kullanmıştı. Mısır resmi makamları ise bu açıklamaları "içi boş tehditler" olarak nitelendirerek kesin bir dille reddetmişti.