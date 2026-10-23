Sisi’den Yemen mesajı: Mısır ordusu savaşa girmeyecek

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır ordusunun Yemen’deki çatışmalara katılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Sisi, ülkesinin Suudi Arabistan’a yönelik desteğinin savunma çerçevesinde değerlendirildiğini ve Yemen’e askeri saldırı düzenlenmesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Son günlerde Mısır’ın Yemen’e yönelik bir operasyon gerçekleştireceğine ilişkin çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten Sisi, bu yöndeki haberleri reddetti.

Mısır’ın önceliği Suudi Arabistan’ın savunması

Sisi, Kahire yönetiminin askeri iş birliğindeki amacının başka ülkelerin topraklarında savaşmak olmadığını belirtti. Mısır’ın desteğinin Suudi Arabistan’ın toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

Mısır Cumhurbaşkanı, ülkesinin askeri faaliyetlerinin kendi sınırlarının ötesinde saldırı amacı taşımadığını, güvenliğini ve istikrarını korumayı önemsediği ülkelerin sınırlarına da saygı gösterdiğini dile getirdi.

Bölgesel istikrar vurgusu

Sisi, Mısır’ın bölgedeki yaklaşımının istikrarsızlık yaşayan ülkelerin yeniden güvenliğe kavuşmasını hedeflediğini söyledi. Sudan, Libya ve Somali’ye yönelik çabaların da bu anlayış doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Açıklamalarında Yemen’e yönelik doğrudan bir askeri müdahale planı bulunduğu iddialarını reddeden Sisi, Suudi Arabistan’a desteğin savunma amacıyla sınırlı olduğu mesajını yineledi.