Siyahi erkeklerden havayolu şirketine ırkçılık davası

Birlikte oturmayan ve birbirini tanımayan adamlar, 5 Ocak'ta Phoenix, Arizona'dan New York'a yapılan uçuştaki tüm siyahi erkeklerin çıkarıldığını söyledi.

Siyahi yolcular yaptıkları ortak açıklamada, "American Airlines bizi siyahi olmakla suçladı, utandırdı ve küçük düşürdü" dedi.

Teksas merkezli havayolu, iddiaların kendi değerleriyle örtüşmemesi nedeniyle konuyu araştırdığını söyledi.

Uçuştaki tüm siyahiler çıkarıldı

Tüketici hakları grubu Public Citizen tarafından açılan davaya göre, bir uçuş görevlisi yolcuların uçaktan çıkmalarını istediğinde yolcular çoktan yerlerini almış ve Phoenix'ten ayrılmaya hazırlanıyorlardı.

Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph ve Xavier Veal, ayrılırken "uçuştaki tüm siyahilerin çıkarıldığını" fark ettiklerini iddia ediyorlar..

Havayolu acentesi, "beyaz bir erkek uçuş görevlisinin kimliği belirsiz bir yolcunun vücut kokusundan şikayet etmesi nedeniyle uzaklaştırıldıklarını" söyledi.

American Airlines çalışanları, adamlara başka uçuşlar için yeniden rezervasyon yaptırmaya çalıştı ancak o gece New York'a başka sefer yoktu. Bu noktada grubun orijinal uçuşlarındaki koltuklarını yeniden almalarına izin verildi.

2017 yılında bir sivil haklar grubu olan NAACP, siyah Amerikalılara ayrımcılık nedeniyle American Airlines'tan uzak durmalarını söyleyen bir seyahat tavsiyesi yayınlamıştı.

Taşıyıcının operasyonlarında değişiklik yaptığını açıklamasının ardından ertesi yıl tavsiyeyi kaldırdılar.